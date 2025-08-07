Tennisster Mboko naar finale van toernooi in Montreal

MONTREAL (ANP) - Victoria Mboko staat in de finale van het toernooi in Montreal. De 18-jarige tennisster uit Canada versloeg in de halve eindstrijd ook Jelena Rybakina uit Kazachstan: 1-6 7-5 7-6 (4). Ze overleefde een matchpoint tegen de voormalig winnares van Wimbledon.

Op weg naar de finale schakelde Mboko ook grandslamwinnaressen Sofia Kenin en Coco Gauff uit. De nummer 85 van de wereldranglijst werd met een wildcard toegelaten. Monica Seles en Simona Halep bereikten in het verleden ook met een wildcard de finale in Montreal.

Naomi Osaka wordt de tegenstander van Mboko in de finale. De Japanse was in de halve finale te sterk voor de Deense Clara Tauson met 6-2 7-6 (7). Osaka keerde vorig jaar na een zwangerschap terug op de tennisbaan, maar bleef lang verwijderd van haar oude niveau. De voormalig nummer 1 van de wereld pakte begin 2021 op de Australian Open haar vooralsnog laatste titel.