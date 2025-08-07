ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Mboko naar finale van toernooi in Montreal

Sport
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 8:53
anp070825060 1
MONTREAL (ANP) - Victoria Mboko staat in de finale van het toernooi in Montreal. De 18-jarige tennisster uit Canada versloeg in de halve eindstrijd ook Jelena Rybakina uit Kazachstan: 1-6 7-5 7-6 (4). Ze overleefde een matchpoint tegen de voormalig winnares van Wimbledon.
Op weg naar de finale schakelde Mboko ook grandslamwinnaressen Sofia Kenin en Coco Gauff uit. De nummer 85 van de wereldranglijst werd met een wildcard toegelaten. Monica Seles en Simona Halep bereikten in het verleden ook met een wildcard de finale in Montreal.
Naomi Osaka wordt de tegenstander van Mboko in de finale. De Japanse was in de halve finale te sterk voor de Deense Clara Tauson met 6-2 7-6 (7). Osaka keerde vorig jaar na een zwangerschap terug op de tennisbaan, maar bleef lang verwijderd van haar oude niveau. De voormalig nummer 1 van de wereld pakte begin 2021 op de Australian Open haar vooralsnog laatste titel.
Vorig artikel

Speciaal postteam neemt ruim 90 kilo drugs in beslag

Volgend artikel

Ambassadeur: VS willen meer hulppunten van omstreden GHF in Gaza

POPULAIR NIEUWS

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben