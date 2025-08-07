ECONOMIE
Speciaal postteam neemt ruim 90 kilo drugs in beslag

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 8:50
anp070825059 1
DEN HAAG (ANP) - Het Hit and Run Postteam (HARP) heeft sinds de oprichting vorig jaar ruim 90 kilo harddrugs in beslag genomen. Het team, een samenwerkingsverband van douane, politie en het Openbaar Ministerie, richt zich op het opsporen en vervolgen van criminelen die drugs per post versturen naar het buitenland.
In totaal startte het HARP het afgelopen jaar 25 onderzoeken waarin zestien verdachten zijn aangehouden. Zes van hen zijn al voor de rechter verschenen en hebben gevangenisstraffen gekregen, aldus het OM. De zaken van de overige verdachten volgen binnenkort. Het gaat om verdachten die een of meerdere pakketten met drugs op de post hebben gedaan.
De criminelen gebruikten volgens het HARP "allerlei voorwerpen" om de drugs in te verstoppen. "Bijvoorbeeld tussen het kattenvoer, verwerkt in een boeddhabeeld of xtc-pillen in een zak borrelnootjes." Ook vond het team een pakket met een teddybeer en een sjaal waarin een grote hoeveelheid crystal meth was verwerkt.
