Ambassadeur: VS willen meer hulppunten van omstreden GHF in Gaza

JERUZALEM (ANP) - De Verenigde Staten willen het aantal distributiepunten van de omstreden organisatie Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Gaza verhogen. Ook is het de bedoeling om voortaan dag en nacht voedsel te distribueren, heeft de Amerikaanse ambassadeur in Israël Mike Huckabee gezegd in een interview met Fox News.

Trump wil Gazanen van voedsel voorzien, "maar hij wil dat doen op een manier waardoor het niet in handen komt van Hamas", zei Huckabee. "Het onmiddellijke plan is om het aantal locaties te verhogen tot zestien en ze tot 24 uur per dag operationeel te maken."

GHF is zeer omstreden omdat op de huidige vier distributiepunten niet genoeg voedsel wordt uitgedeeld, de posten onder controle staan van de Israëlische krijgsmacht en het ophalen van het voedsel erg gevaarlijk is. Rond GHF-punten of onderweg zijn volgens de VN-organisatie OHCHR 1400 mensen gedood, voornamelijk door Israëlische militairen.

Huckabee noemt voedselhulp die GHF heeft geleverd "behoorlijk fenomenaal".