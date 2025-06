Tennisster Pegula houdt Swiatek van eerste titel op gras

BAD HOMBURG (ANP) - Tennisster Jessica Pegula heeft voormalig nummer 1 van de wereld Iga Swiatek van haar eerste toernooizege op gras afgehouden. De Poolse speelde in Bad Homburg haar eerste finale in een jaar tijd en haar eerste ooit op gras, maar moest daarin haar meerdere erkennen in de als eerste geplaatste Amerikaanse: 6-4 7-5.

De 24-jarige Swiatek speelde vorig jaar op Roland Garros voor het laatst een finale, die ze toen voor de vierde keer won. De huidige nummer 8 van de wereld had in Bad Homburg haar 23e titel kunnen pakken, Pegula staat na zaterdag op negen.

Pegula en Swiatek reizen nu naar Londen, waar Wimbledon maandag begint. Zeker de Amerikaanse geldt als nummer 3 van de wereld als titelkandidate.