Tennisster Rus meldt zich af voor Billie Jean King Cup

AMSTELVEEN (ANP) - Tennisster Arantxa Rus heeft zich afgemeld voor de wedstrijden van volgende week om plaatsing voor de Finals van de Billie Jean King Cup. Rus, de nummer 91 van de wereld, heeft ervoor gekozen individueel toernooien te spelen om zeker te zijn van deelname aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Nederland neemt het in het landentoernooi volgende week in Den Haag op tegen Duitsland en Groot-Brittannië. Eva Vedder vervangt Rus.

Rus nam haar besluit na overleg met captain Elise Tamaëla. Ze was eerder opgeroepen samen met Suzan Lamens, Anouk Koevermans en dubbelspecialiste Demi Schuurs om Nederland te vertegenwoordigen. "Den Haag is mijn thuisstad en ik zou graag met het team spelen voor het Nederlandse publiek. Maar ik moet helaas toch deze keuze maken en mijn persoonlijke carrière boven het team zetten", aldus Rus via tennisbond KNLTB.