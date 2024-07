Russell raakt door te lichte wagen F1-zege kwijt aan Hamilton

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - De Brit George Russell is de zege in de Grote Prijs van België kwijtgeraakt. De Mercedes-coureur, die in de Belgische grand prix zijn tweede zege van het seizoen had gepakt, is gediskwalificeerd omdat zijn wagen bij de weging na afloop van de race te licht was. De zege gaat daardoor naar Russells team- en landgenoot Lewis Hamilton, die als tweede was gefinisht.

Max Verstappen eindigde de race in Spa-Francorchamps als vijfde. Hij schuift door de diskwalificatie op naar de vierde plaats. Oscar Piastri wordt in zijn McLaren nu tweede en Charles Leclerc in zijn Ferrari derde.