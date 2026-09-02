ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Rus onderuit in eerste ronde US Open

Sport
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 4:56
anp020926057 1
NEW YORK (ANP) - Tennisster Arantxa Rus (35) is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. De Delftse plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar was in de eerste ronde niet opgewassen tegen Léolia Jeanjean. De Française werd met een wildcard toegelaten tot het grandslamtoernooi in New York en was met 7-6 (8-6) 6-2 te sterk.
Rus kwalificeerde zich in het enkelspel tot nu toe tien keer voor het hoofdtoernooi van de US Open, maar kwam nooit verder dan de tweede ronde. Dat lukte haar in 2011 en 2024.
In de volgende ronde is de Oostenrijkse Anastasia Potapova of Darja Semenistaja uit Letland de opponente van Jeanjean.
Anouk Koevermans (22), de andere Nederlandse in het vrouwenenkelspel, werd maandag bij haar grandslamdebuut in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Caty McNally.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

images

ING laat je pincode zien in de app — hoe erg is dat eigenlijk?

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

Loading