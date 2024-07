Tennisster Rus voor eerst in 12 jaar naar tweede ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Arantxa Rus heeft zich voor het eerst in twaalf jaar tijd geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Nederlandse nummer 56 van de wereld won in twee sets van de Chinese Yue Yuan, de nummer 39 van de wereld. Na 1 uur en 11 minuten werd het 6-2 6-3.

In de volgende ronde neemt Rus het op tegen de Griekse Maria Sakkari, die de Amerikaanse McCartney Kessler versloeg. Sakkari staat negende op de wereldranglijst.

De 33-jarige Rus won dit grasseizoen nog geen wedstrijd in een hoofdtoernooi. In Rosmalen, Berlijn en Bad Homburg werd ze in de openingsronde uitgeschakeld.

Rus is de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De Tsjechische Marketa Vondrousova verdedigt op Wimbledon haar titel.