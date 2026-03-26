Tennisster Sabalenka naar halve finale Miami Open

MIAMI (ANP/RTR) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft de halve finale van de Miami Open bereikt. De nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Hailey Baptiste in twee sets: 6-4 6-4.

Sabalenka treft nu Elena Rybakina, de Kazachse nummer 2 van de wereldranglijst. "Het wordt absoluut een gevecht," zei Sabalenka in een interview op de baan. "Het is altijd een gevecht, altijd een strijd, altijd een uitdaging."

In de andere halve finale neemt de Amerikaanse Coco Gauff het op tegen Karolina Muchova uit Tsjechië.