Pakistan vroeg VS en Israël om Araghchi en Qalibaf niet te doden

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Israël heeft na een verzoek van Pakistan de Iraanse kopstukken Abbas Araghchi en Mohammad ⁠Baqer Qalibaf van de dodenlijst gehaald, claimt een Pakistaanse functionaris. Volgens diegene had Israël de coördinaten voor een gerichte aanval op die twee al klaarliggen, maar werd toch besloten om ze niet uit te schakelen.

"Wij hebben de Verenigde Staten verteld dat er niemand meer is om mee te praten als zij ook zouden worden geëlimineerd", zei de anonieme functionaris tegen persbureau Reuters. "Daarom hebben de VS de Israëliërs gevraagd om daarvan af te zien." Pakistan heeft zichzelf opgeworpen als bemiddelaar tussen de VS en Iran en praat dus met beide partijen.

Araghchi is de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en Qalibaf de voorzitter van het parlement. Internationale media schreven deze week dat de Amerikanen in contact staan met Qalibaf, maar die ontkende dat zelf.

Israël doodde eerder al Iraanse kopstukken als opperste leider Ali Khamenei en veiligheidschef Ali Larijani.