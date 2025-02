Tennisster Williams (44) zegt af voor rentree in Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP/RTR) - Venus Williams maakt vooralsnog niet haar rentree op de tennisbaan. De 44-jarige Amerikaanse heeft een wildcard voor het Masters 1000-toernooi van Indian Wells in maart afgewezen.

Williams zegt dat ze niet op de hoogte was gesteld van de wildcard en dat ze nu al andere verplichtingen heeft. "Ik houd van Indian Wells. Ik zou er graag bij zijn en als ik het had kunnen accepteren, had ik 'ja' gezegd, maar ik heb al toezeggingen gedaan", aldus de zevenvoudig grandslamkampioene, die vorig jaar twee keer in actie kwam, in Indian Wells en Miami.

Williams neemt op de wereldranglijst momenteel de 975e positie in.