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Tennissters Tsjechië winnen Billie Jean King Cup

Sport
door anp
zondag, 27 september 2026 om 15:23
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SHENZHEN (ANP) - De Tsjechische tennissters hebben de Billie Jean King Cup gewonnen. In de finale in het Chinese Shenzhen werd Oekraïne verslagen.
De Tsjechische Karolína Muchová rekende eenvoudig af met Anhelina Kalinina (6-2 6-3), waarna Wimbledon-winnares Linda Nosková te sterk was voor Elina Svitolina: 6-3 7-6 (5).
De Verenigde Staten blijven recordhouder met achttien eindzeges in het toernooi voor landenteams, dat eerder de Fed Cup heette. Tsjechië is na de VS het succesvolste land met zeven overwinningen (zonder de vijf zeges als Tsjechoslowakije). Oekraïne won het toernooi nog nooit.
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