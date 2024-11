Tennissters verslaan Slovenië in play-offs Billie Jean King Cup

VELENJE (ANP) - De Nederlandse tennissters hebben de play-offs van de Billie Jean King Cup tegen Slovenië gewonnen. Suzan Lamens bezorgde het team het beslissende punt in de best-of-five-wedstrijd met een overwinning op Tamara Zidansek: 4-6 6-3 6-2.

Nederland had vrijdag na de eerste twee duels een 2-0-voorsprong genomen. Een dag later moest Arantxa Rus in de derde wedstrijd haar meerdere erkennen in Veronika Erjavec. Met de winst op Slovenië plaatsen de tennissters zich voor de Qualifiers in april 2025, waar een ticket kan worden verdiend voor de Finals van eind 2025.

De 25-jarige Lamens versloeg vrijdag in haar eerste partij Erjavec en begon ook uitstekend tegen Zidansek. De mondiale nummer 87 won haar eerste servicebeurt op love en brak vervolgens haar opponente. Ze verloor echter de volgende vier games op rij en wist de schade niet meer te repareren.

In de tweede set nam Lamens een 2-1-voorsprong, waarna Zidansek een medische behandeling onderging. De Sloveense nummer 182 van de wereld kon verder, maar verloor wel de set na een break in de zesde game. Beide speelsters verloren in de derde set een keer hun opslag, waarna Lamens nog twee breaks forceerde. De Nederlandse benutte daarna haar eerste matchpoint.