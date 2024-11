Vier mensen aangehouden bij sinterklaasintocht Yerseke

YERSEKE (ANP) - Vier mensen zijn zaterdagmiddag aangehouden bij de sinterklaasintocht in Yerseke. Een 14-jarige jongen uit het Zeeuwse dorp, een 21-jarige man uit Terneuzen en een 30-jarige man uit Kruiningen worden verdacht van het gooien van etenswaren, stenen en vuurwerk richting actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Een 31-jarige man uit Colijnsplaat is opgepakt voor opruiing. Eerder sprak de politie van twee arrestaties.

Zo'n twintig KOZP-activisten demonstreerden zaterdagmiddag tegen de aanwezigheid van volledig zwart geschminkte pieten bij de intocht. Volgens de politie probeerden een kleine honderd tegendemonstranten hun actie te verstoren door ze met onder meer eieren, stenen en vuurwerk te bekogelen.

Vanwege mogelijke "ordeverstoorders" had de gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, eerder op zaterdag een noodbevel afgekondigd. Die houdt onder meer in dat mensen weg moeten gaan uit Yerseke en omgeving als de politie hen daartoe oproept.