Tennistalent Röttgering kan in Ahoy niet stunten tegen Bellucci

ROTTERDAM (ANP) - Tennistalent Mees Röttgering heeft bij het ABN AMRO Open niet voor een stunt kunnen zorgen. De 17-jarige Nederlander verloor bij zijn debuut in Rotterdam Ahoy in twee sets van de Italiaan Mattia Bellucci: 6-3 6-2. Röttgering had van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard gekregen.

Röttgering wordt gezien als een van de grootste tennistalenten van Nederland. De Limburger was vorig jaar nummer 1 van de wereld bij de junioren. Hij won vorig jaar de ITF World Tour Junior Finals en stond in de juniorenfinale van Wimbledon. Röttgering staat nu op de 839e plaats van de wereld bij de professionals.

Daniil Medvedev bereikte met de nodige moeite de tweede ronde in Rotterdam. De als tweede geplaatste Rus, winnaar van het toernooi in 2023, versloeg in drie sets de Zwitser Stan Wawrinka: 6-7 (8) 6-4 6-1. Drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka won de titel in Ahoy in 2015.