Senaat VS akkoord met topman frackingbedrijf als energieminister

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat heeft maandag de benoeming van Chris Wright tot minister van Energie goedgekeurd. De 60-jarige Wright is nu nog topman van het frackingbedrijf Liberty Energy in Colorado. Met die baan stopt hij.

De Senaat stemde met 59 stemmen voor en 38 stemmen tegen de benoeming van Wright. Hij krijgt de leiding over het ministerie van Energie, met een budget van zo'n 50 miljard dollar (48,5 miljard euro).

Wright schreef vorig jaar in een verslag voor Liberty dat hij gelooft in het bestaan van klimaatverandering. Hij zei wel dat de gevaren daarvan "ver weg en onzeker" zijn. Hij heeft ook gezegd dat regeringsbeleid om klimaatverandering van bovenaf aan te pakken, gedoemd is te mislukken.

In een video op zijn LinkedIn-pagina zei Wright in 2023 dat er "geen klimaatcrisis is", schrijft The Guardian. Ook noemde hij klimaatactivisten "paniekzaaiers" en vergeleek hij inspanningen van Democraten om klimaatopwarming tegen te gaan met communisme in de voormalige Sovjet-Unie.

Fracking is een manier om olie en gas uit de grond te krijgen, maar ook omstreden omdat er chemicaliën bij worden gebruikt.