Tesfu grijpt voor het eerst Nederlandse titel op de marathon

Sport
door anp
zondag, 12 april 2026 om 12:23
ROTTERDAM (ANP) - Filemon Tesfu heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de marathon veroverd. Op de Coolsingel kwam de 32-jarige atleet binnen in een persoonlijk record van 2.06.40. Daarmee eindigde hij in het internationale veld op de zevende plaats.
Vorig jaar werd de geboren Eritreeër nog tiende in Rotterdam (2.09.45). Tijdens de marathon van Valencia liep hij eind vorig jaar zijn oude persoonlijke toptijd van 2.06.42. Daarmee is hij na Abdi Nageeye, die dit jaar in Rotterdam niet aan de start stond, de snelste Nederlander op de marathon. Ook titelverdediger Khalid Choukoud stond zondag niet aan de start bij de Erasmusbrug.
Noah Schutte kwam als tweede Nederlander over de finish en greep het zilver. Hij noteerde 2.09.28. Gianluca Assorgia werd derde (2.12.43).
