Ethiopiër Adola wint marathon van Rotterdam, geen parcoursrecord

ROTTERDAM (ANP) - Guye Idemo Adola heeft de 45e editie van de marathon van Rotterdam op zijn naam geschreven. De Ethiopiër finishte op de Coolsingel in een tijd van 2.03.54. Lang leek de Belg Bashir Abdi op weg naar zijn derde overwinning in Rotterdam in een nieuw parcoursrecord (2.03.36), maar de houder van het Europese record en het parcoursrecord moest een kilometer voor de finish vanwege fysiek ongemak inhouden en slaagde er niet in.

De Ethiopiër Tesfaye Deriba werd tweede (2.04.15). Abdi moest genoegen nemen met een derde plaats in 2.04.18.