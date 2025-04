Tien nieuwe namen in nationale roeiselectie

AMSTERDAM (ANP) - Nederland is dit jaar met veertig atleten vertegenwoordigd in verschillende bootformaties bij nationale en internationale roeiwedstrijden. Daar zitten tien nieuwe namen tussen. Dat heeft de roeibond in een persbericht bekendgemaakt.

De nationale roeiselectie bestaat uit twintig mannen en twintig vrouwen. Claire de Kok (Njord), Jorn Salverda (Skøll), Linn van Aanholt (Skadi), Lisa Bruijnincx (Njord), Lisanne van der Lelij (Orca), Lucas Keijzer (Nereus), Margot Leeuwenburgh (Njord), Mats van Sabben (Skøll), Vera Sneijders (Thêta) en Wibout Rustenburg (Skøll) zijn er voor het eerst bij.

Een groot deel van deze nieuwe selectie van TeamNL Roeien ligt over een maand aan de start bij de EK in Plovdiv, Bulgarije. De EK vinden plaats van 29 mei tot en met 1 juni.