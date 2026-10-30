Tien 'rookies' in eerste vrije training GP Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen is vrijdag niet de enige vaste Formule 1-coureur die in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico-Stad zijn stoeltje afstaat aan een 'rookie'. Het is bekend dat de Japanner Ayumu Iwasa de Red Bull van Verstappen overneemt, maar er zijn nog negen andere jonge racetalenten die achter het stuur kruipen van een auto van een vaste rijder.

De FIA somde de lijst van vervangingen op. De Deen Frederik Vesti vervangt George Russell bij Mercedes, de Italiaan Leonardo Fornaroli stapt in de McLaren van Lando Norris, de Bulgaar Nikola Tsolov zal de Racing Bull van Liam Lawson besturen en de Italiaan Gabriele Minì vervangt Franco Colapinto bij Alpine. Verder stapt de Japanner Ryo Hirakawa in de Haas van Esteban Ocon, de Brit Freddie Slater in de Audi van Gabriel Bortoleto, de Brit Luke Browning in de Williams van Alexander Albon, de Amerikaan Jak Crawford in de Aston Martin van Lance Stroll en de Amerikaan Colton Herta in de Cadillac van Valtteri Bottas.

De eerste vrije training begint om 19.30 uur Nederlandse tijd.