Tijdrit in Tour begonnen, Van der Poel start om 17.00 uur

CAEN (ANP) - De Kazach Jevgeni Fedorov is woensdag kort na 13.00 uur als eerste renner van start gegaan in de vijfde etappe van de Tour de France. Het is een individuele tijdrit over 33 kilometer met start en finish in Caen. Om 17.00 uur is Mathieu van der Poel als laatste aan de beurt. De Nederlander is de leider van het algemeen klassement en draagt de gele trui.

Kort voor hem starten de favorieten voor de ritzege en het klassement. In de eerste plaats is dat Remco Evenepoel, de winnaar van de langere tijdrit in de Tour van vorig jaar. De Belg is olympisch- en wereldkampioen tijdrijden en gaat om 16.44 uur van start. De Deen Jonas Vingegaard (16.56 uur) en de Sloveen Tadej Pogacar (16.58 uur) gaan net voor Van der Poel de weg op. De geletruidrager van Alpecin-Deceuninck staat in tijd gelijk met Pogacar. Vingegaard moet acht seconden goedmaken op de Nederlander.