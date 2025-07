Titel Wimbledon voelde altijd ver weg voor winnares Swiatek

LONDEN (ANP) - Tennisser Iga Swiatek droomde nooit eerder van een titel op Wimbledon, omdat die volgens haar zo ver weg was. "Dit voelt een beetje surrealistisch. Ik voel me al een ervaren speelster na het winnen van grand slams, maar ik had deze echt niet verwacht", zei de 24-jarige Poolse na haar zesde grandslamtitel, maar de eerste in Londen.

Swiatek zorgde voor een primeur in het professionele tijdperk van het tennis sinds 1968 door haar Amerikaanse tegenstander Amanda Anisimova met 6-0 6-0 te verslaan. "Ten eerste wil ik Amanda feliciteren met twee geweldige weken. Ongeacht wat hier vandaag is gebeurd, kun je trots zijn op wat je hebt bereikt en het werk dat je hier hebt gedaan", zei ze tegen de 23-jarige Amerikaanse, die in haar eerste grandslamfinale stond.