Titelverdediger Lavreysen bij EK naar finale sprinttoernooi

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Harrie Lavreysen heeft bij de EK baanwielrennen in het Belgische Heusden-Zolder de finale van het sprinttoernooi bereikt. De 27-jarige titelverdediger was in beide heats sneller dan de Pool Mateusz Rudyk.

In de finale later zaterdag neemt Lavreysen het op tegen Mikhail Yakovlev. De sprinter uit Israël won in twee heats van Rayan Helal uit Frankrijk.

Lavreysen is tweevoudig olympisch sprintkampioen en zesvoudig wereldkampioen. Hij veroverde de Europese sprinttitel drie keer eerder. Bij de EK in Apeldoorn vorig jaar versloeg Lavreysen Rudyk in de finale.