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Titelverdedigster Świątek met moeite naar tweede ronde Wimbledon

Sport
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 16:57
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LONDEN (ANP) - Tennisster Iga Świątek heeft met de nodige moeite de tweede ronde bereikt van Wimbledon. De Poolse titelverdedigster had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Amerikaanse Taylor Townsend: 6-1 2-6 6-3.
Świątek begon sterk aan haar partij in de eerste ronde, haar eerste op Wimbledon na de indrukwekkende 6-0 6-0 in de finale van vorig jaar tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova.
De als derde geplaatste Poolse won in de eerste set zes games op rij. In de tweede set leverde ze echter prompt twee keer haar eigen opslagbeurt in en ze verloor de set met 6-2. Świątek nam een break voorsprong in de derde set. Ze leverde haar eigen opslagbeurt in, maar brak de Amerikaanse meteen weer en serveerde de partij daarna uit.
In de tweede ronde treft Świątek Karolína Plíšková uit Tsjechië.
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