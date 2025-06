Topfavoriet Sabalenka eenvoudig door naar tweede ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Aryna Sabalenka heeft zonder grote problemen haar eerste partij op Wimbledon doorstaan. De als eerste geplaatste tennisster versloeg de Canadese qualifier Carson Branstine in twee sets: 6-1 7-5.

Met haar powertennis overmeesterde Sabalenka haar tegenstander op de snikhete baan 1, hoewel ze er in de tweede set wat harder voor moest werken. "In de eerste set serveerde ze niet zo geweldig, maar in de tweede sloeg ze elke service met 190 kilometer per uur, wat waanzinnig was. Het was een zware tweede set en ik ben superblij met de overwinning", zei de speelster uit Belarus over het duel.

De aanvoerster van de wereldranglijst won Wimbledon nog nooit. Sabalenka was wel al twee keer de beste in de Australian Open en een keer op de US Open.