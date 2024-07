Topfavoriet Swiatek na opgave naar halve finales in Parijs

PARIJS (ANP) - Iga Swiatek staat in de halve finales van het tennistoernooi op de Olympische Spelen. De Poolse tennisster moest ervoor werken, maar won uiteindelijk van de Amerikaanse Danielle Collins. Zij gaf op bij een stand van 6-1 2-6 4-1.

In de eerste set had de nummer 1 van de wereld geen enkele moeite met haar opponente. Dat was in set twee anders. Collins richtte zich op en speelde stukken beter. Daar had Swiatek geen antwoord op.

In set drie stelde de Poolse orde op zaken. Ze liep al snel uit naar 3-0. Bij die stand werd Collins medisch behandeld en was het vervolgens gedaan. Bij een stand van 4-1 moest de 30-jarige Amerikaanse de strijd staken. Het bleef onduidelijk waar ze precies last van had.

De zeven jaar jongere Poolse won al vijf grand slams, maar een gouden olympische plak ontbreekt nog. In de halve eindstrijd treft ze de Chinese Zheng Qinwen. Zij versloeg eerder op de dag Angelique Kerber, die afscheid nam als prof.