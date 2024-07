Greenpeace gedaagd om actie tegen boorplatform in Noordzee

SCHIERMONNIKOOG (ANP) - Gaswinningsbedrijf ONE-Dyas spant een kort geding aan tegen actiegroep Greenpeace. Zo'n twintig activisten protesteren sinds dinsdag op de plek waar ONE-Dyas een boorplatform in de Noordzee bij Schiermonnikoog wil bouwen. ONE-Dyas wil dat de actie stopt, volgens Greenpeace op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per uur, met een maximum van 10 miljoen euro.

Volgens het gaswinningsbedrijf zijn afspraken gemaakt met de Nederlandse en Duitse autoriteiten over de levering van gas aan het einde van het jaar. ONE-Dyas wil de werkzaamheden voor het einde van de zomer afronden, zodat de gasproductie in december van dit jaar kan beginnen.

"Tegenstanders van het project hebben steeds geprobeerd om via de rechter het project tegen te houden", zegt topman Chris de Ruyter van Steveninck van het gaswinningsbedrijf. "Dat is hun goed recht, maar de rechter is hier niet in meegegaan. Wij kregen van de rechter het gelijk aan onze zijde. Met de actie op de Noordzee probeert Greenpeace alsnog zijn gelijk te halen en stelt zich daarmee boven de wet."

Recht op protest

Greenpeace zegt door te gaan met haar actie tegen "het klimaatontwrichtende project". "Boren naar nieuw gas is en blijft onverstandig en wij zijn vastberaden om deze nieuwe gasboringen te voorkomen", zegt campagneleider Maarten de Zeeuw van Greenpeace Nederland. "Wij zijn vastberaden om deze nieuwe gasboringen te voorkomen. De actie verloopt vreedzaam en veilig, dat erkennen ook de autoriteiten ter plekke. Wij maken gebruik van ons recht op protest."

Het kort geding dient donderdag om 10.00 uur bij de rechtbank in Amsterdam.