Vermeende slachtoffers Epstein bezoeken State of the Union Trump

WASHINGTON (ANP) - De State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump wordt ook bijgewoond door vrouwen die zakenman Jeffrey Epstein hebben beschuldigd van seksueel misbruik. Ze zijn uitgenodigd door Democraten en zijn uit op gerechtigheid, zei een Democratisch parlementslid voorafgaand aan de speech.

"Vandaag zal de wereld zien hoe Donald Trump oog in oog komt te staan met deze slachtoffers", aldus Pramila Jayapal, die een onderzoek eist. "In andere landen zijn al ambassadeurs en prinsen gearresteerd. Maar hier in Amerika is nog geen enkel onderzoek aangekondigd naar de pedofielen en roofdieren van Epsteins gruwelijke sekshandelnetwerk."

In Engeland werden afgelopen week ex-prins Andrew en voormalig ambassadeur en minister Peter Mandelson opgepakt om hun banden met Epstein.

Trump was zelf jarenlang bevriend met Epstein, maar verbrak die relatie volgens hemzelf al voordat zijn misdrijven naar buiten kwamen. Toch blijft het schandaal de president achtervolgen, omdat zijn naam vaak voorkomt in de zogenoemde Epstein-files.