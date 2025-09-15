Torenhoge favoriete Bol vond doorkomen series 'spannend'

TOKIO (ANP) - Femke Bol vond het spannend om de series van de 400 meter horden door te komen op de WK atletiek in Tokio, ook al is ze de torenhoge favoriete voor het goud op het onderdeel. "Het is toch je eerste race met horden in een stadion. Ik weet van tevoren dat ik niet alles hoef te geven en kan sparen op het laatste stuk, maar je moet toch alert zijn en zorgen dat je geen foutjes maakt", zei Bol na haar race, die ze met overmacht won.

Bol is de titelverdediger op de 400 meter horden en dit jaar nog ongeslagen. "De focus voor de series is anders dan voor een finale, al doe ik wel dezelfde warming-up en voorbereiding. Maar in de finale sta je pas echt aan."

Dat de 25-jarige Amersfoortse het 'rustig aan' deed, was te zien aan de andere uitslagen. Drie atletes waren in de series sneller. De Amerikaanse Jasmine Jones noteerde met 53,18 de beste tijd. Bol klokte 53,75. Haar persoonlijk record is 50,95. Oud-wereldkampioene Dalilah Muhammad liep de vijfde tijd: 53,80. Bol beschouwt de Amerikaanse, die afscheid neemt van de sport na de WK, als haar grootste concurrente.