DEN HAAG (ANP) - Kinderen en jongeren voelen zich structureel niet gehoord door politici. Ze beoordelen de mate waarin ze zich gehoord voelen met een 4,4. Vorig jaar was dit een 4,5. Hun grootste zorgen zijn pesten (41 procent), woningnood (36 procent) en veiligheid (36 procent), meldt UNICEF Nederland in het jaarlijkse UNICEF-jongerenadvies. Twee van de drie grootste zorgen zijn hetzelfde als vorig jaar. "Er is dus weinig veranderd", concludeert UNICEF.

Net als vorig jaar pleiten jongeren voor meer structurele aandacht voor pesten. Vooral de wat oudere jongeren vragen ook aandacht voor de daders en hun beweegredenen. Ook pleiten ze voor een maximale verkoopprijs en een limiet op het aantal woningen dat iemand mag bezitten. Daarnaast maken jongeren zich zorgen over zowel de veiligheid in de wijk, als de internationale veiligheid. Ze denken dat voorlichting over veiligheid hen weerbaarder kan maken. Dit zou volgens de jongeren bijvoorbeeld meer op school kunnen plaatsvinden.

De jongeren tussen de 10 en 18 jaar werden dit jaar ook gevraagd naar hun mening over het gedrag van politici. Ruim 40 procent vindt dat politici zich onbehoorlijk gedragen. Ze noemen als voorbeelden: publieke ruzies, kinderachtig gedrag en focus op eigenbelang.

Armoede

"Er zijn in Nederland 3,3 miljoen kinderen. Als we willen dat beleid ook voor hen werkt, dan moeten we kinderen en jongeren niet alleen zien als doelgroep, maar ook als gesprekspartner", aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. "Gehoord worden is een belangrijk kinderrecht, en maakt het verschil als het gaat om effectief beleid."

Onderzoeksbureau Ipsos I&O vroeg namens UNICEF aan ruim 1250 kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar welke thema's zij belangrijk vinden. Naast pesten en woningnood noemden ze vorig jaar armoede als derde belangrijkste thema.

UNICEF deelt dit advies maandag op de door de organisatie uitgeroepen Jongeren Prinsjesdag. Het koffertje met het advies wordt maandagochtend na een rit door de stad in een oude schoolbus overhandigd aan demissionair VVD-staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, Preventie en Sport).