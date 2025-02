Tour de France 2026 start met ploegentijdrit in Barcelona

BARCELONA (ANP/AFP) - De Tour de France van 2026 begint op 4 juli met een ploegentijdrit in Barcelona. Dat heeft organisator ASO dinsdag bekendgemaakt in de Catalaanse stad. Niet eerder in het dan 123-jarige bestaan is de Ronde van Frankrijk van start gegaan met een ploegentijdrit.

De organisatie had vorig jaar al gemeld dat Barcelona na San Sebastián in 1992 en Bilbao in 2023 de derde Spaanse stad wordt waar de Tour de France begint. Voor Barcelona is het de vierde keer dat de Franse rittenkoers er komt.

De wielrenners beginnen met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer. De route voert eerst door de stad langs de beroemde kerk Sagrada Familia. In het tweede deel volgt de beklimming van de Montjuïc en een slotklim naar het Olympisch Stadion van de Spelen van 1992 van Barcelona. Voor iedere individuele renner wordt de tijd opgenomen, waardoor er meteen verschillen in het algemeen klassement ontstaan.

Etappewinst

Voor de strijd om de etappewinst geldt bij de ploegentijdrit de tijd van de eerste renner per ploeg, een werkwijze die sinds 2023 ook wordt gehanteerd bij de rittenkoers Parijs-Nice. "Als de tijd niet zou stoppen bij de eerste renner hadden we nooit een ploegentijdrit gedaan", reageerde Tourbaas Christian Prudhomme op de primeur. "Dit verandert de wedstrijd. De eerste gele trui zal ongetwijfeld voor een kandidaat voor de eindzege zijn."

De laatste keer dat er een ploegentijdrit in het etappeschema van de Tour de France was opgenomen was in 2019 in Brussel. Team Jumbo-Visma, het huidige Visma Lease a Bike, won toen de tweede etappe. Mike Teunissen verdedigde met succes zijn gele trui. Volgens de organisatie wordt het in 2026 de vijftigste keer dat er een ploegentijdrit in de Tour zit.

De tweede etappe op 5 juli voert van Tarragona over 178 kilometer naar Barcelona en eindigt met zes korte beklimmingen in de stad. De derde rit start in Granollers. De finish zal volgens de Tourorganisatie aan de andere kant van de Pyreneeën liggen, maar de exacte locatie is nog niet bekendgemaakt.