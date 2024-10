Tour de France na vijf jaar weer volledig op Franse bodem

PARIJS (ANP/AFP) - De Tour de France is komend jaar weer volledig op Franse bodem. Voor het eerst sinds 2020 worden alle 21 etappes afgewerkt binnen de eigen landsgrenzen, meldde de organisatie bij de presentatie van het rittenschema in Parijs.

"We hebben besloten om de Tour naar huis te halen, dat was hoog tijd na alle buitenlandse starts", zei koersdirecteur Christian Prudhomme, nadat de laatste drie edities buiten Frankrijk begonnen, in Kopenhagen, Bilbao en Florence.

In 2020 was Frankrijk door het coronavirus gedwongen om alle etappes in eigen land af te werken.

De 112e editie van de Ronde van Frankrijk begint op 5 juli in Lille en eindigt zondag 27 juli op de Champs-Élysées in Parijs. Dit jaar was de slotetappe in Nice, omdat kort na de Tour de Olympische Spelen in Parijs begonnen.