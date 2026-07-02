Tourvorm 'ervaren' Arensman nog onzeker maand na Giro

BARCELONA (ANP) - Tweevoudig ritwinnaar Thymen Arensman zit nog in onzekerheid over zijn vorm en fitheid tijdens de komende Tour de France, die zaterdag begint in Barcelona. Ruim een maand geleden reed hij voor het klassement in de Giro d'Italia, waarin hij als vierde eindigde. De 26-jarige wielrenner van Netcompany Ineos combineerde de twee grote rondes vorig jaar ook al, wat hem bij zijn Tourdebuut twee ritzeges opleverde.

"Het kan het zeker makkelijker maken dat ik het vorig jaar ook al heb gecombineerd. Het voelt gek om te zeggen, maar wat dat betreft ben ik meer ervaren dan Egan Bernal", zei Arensman tijdens een online persconferentie over zijn Colombiaanse ploeggenoot Egan Bernal, de Tourwinnaar van 2019. "Ik weet nu dat het superbelangrijk is om in de tussenliggende tijd vooral zoveel mogelijk te rusten en naar het lichaam te luisteren. Inspanning is niet meer nodig. En ik denk dat dat goed is gegaan."

Toch blijft zijn fitheid een vraagteken. "Dat zal moeten blijken. De Tour blijft een groot ding en één groot circus, zeker mentaal ook vermoeiend na al een algemeen klassement te hebben gereden", aldus Arensman, die bij het gebrek aan een klassementsrenner bij zijn Britse team net als zijn ploeggenoten puur voor ritzeges kan gaan.

Beklimmingen

Arensman, die vorig jaar twee bergetappes won, kijkt al uit naar de beklimmingen van de Alpe d'Huez aan het einde van de Tour. "Het is superspeciaal daar weer te rijden. Ik ging daar vroeger al heen met mijn ouders, net als zoveel Nederlanders. Toen wilde ik hem zo snel mogelijk op kunnen fietsen. Ik heb het nu al een paar keer gedaan, maar eerlijk gezegd is het nog net zo zwaar als ik me herinner van vroeger."

De Alpe d'Huez staat bekend als de 'Nederlandse berg' door de vele Nederlandse winnaars in het verleden. Bocht zeven is dan weer de 'Nederlandse bocht' door de vele toeschouwers die er vaak in het oranje staan. "Dat maakt het ook heel bijzonder. Ik kijk al uit naar die ritten, ik hoop dat ik het haal", aldus Arensman.