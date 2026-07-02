Gameabonnement of streamingdienst: waar moet jouw 15 euro per maand naartoe?





Vijftien euro per maand. Het is precies het bedrag waarmee je tegenwoordig óf een stevig gameabonnement óf een streamingdienst zonder reclame kunt afsluiten. Voor veel huishoudens is dat geen toeval meer, maar een echte keuze geworden. Nu de prijzen van zowel gamesabonnementen als streamingdiensten in 2026 flink zijn verschoven, is het tijd om op een rij te zetten waar je euro's het hardst werken.

Wat krijg je voor 15 euro aan gaming

De gamingmarkt is dit jaar flink in beweging geweest. Xbox Game Pass onderging in oktober 2025 een grote herstructurering: Core werd Essential (8,99 euro per maand) en Standard werd Premium (12,99 euro per maand). Voor dat laatste bedrag krijg je toegang tot een bibliotheek van naar schatting 200 tot 250 games, al moet je wachten tot wel een jaar voordat nieuwe Xbox-exclusives daarin verschijnen.

Wil je toegang tot games op de releasedatum zelf, dan moet je naar Xbox Game Pass Ultimate. Dat abonnement werd in april 2026 juist flink goedkoper: van 26,99 naar 20,99 euro per maand, een daling van 25 procent na aanhoudende klachten van abonnees. Voor dat bedrag krijg je ruim 450 games, dag-één-toegang tot nieuwe releases, cloud gaming en EA Play inbegrepen.

Bij Sony liggen de verhoudingen net even anders. PlayStation Plus Extra kost sinds de prijsverhoging van mei 2026 13,99 euro per maand en geeft toegang tot een bibliotheek van zo'n 400 games. Wie ook nog cloud streaming en een uitgebreide klassiekerscatalogus wil, betaalt voor Premium 16,99 euro per maand. Een officieel familieabonnement bestaat in Nederland niet meer; spelers delen hun abonnement nu via de Home Xbox-functie of via losse profielen op één console.

Ook online kansspelen zijn steeds populairder geworden als digitale vorm van entertainment. Met een relatief klein budget kunnen spelers duizenden slots, tafelspellen en live casinospellen uitproberen. Veel Nederlandse spelers kijken daarbij niet alleen naar lokale aanbieders, maar ook naar internationale casino's die buiten het Nederlandse CRUKS-systeem opereren. Via Zonder-Cruks.com Team kunnen spelers informatie vinden over internationale aanbieders, beschikbare betaalmethoden, spelassortimenten, bonussen en licenties. Het platform richt zich op het verzamelen van transparante informatie en houdt doorlopend bijgewerkte overzichten bij van internationale operators zodat spelers verschillende opties eenvoudig kunnen vergelijken.

Wat krijg je voor 15 euro aan streaming

Aan de streamingkant is het beeld minder gunstig geworden. Netflix verhoogde zijn tarieven eind 2025: het Basisabonnement kost nu 8,99 euro, Standaard 13,99 euro en Premium 18,99 euro per maand. Voor 15 euro krijg je dus nét geen reclamevrije Premium-ervaring, maar wel het Standaardpakket in 1080p.

Disney+ ging Netflix nog voor met een prijsverhoging in oktober 2025. Het Standaardabonnement zonder advertenties kost inmiddels 11,99 euro, terwijl Premium met 4K-kwaliteit is gestegen naar 15,99 euro per maand. HBO Max liet de grootste relatieve stijging zien: het Premium-abonnement ging van 13,99 naar 16,99 euro, een toename van 21 procent. Voor wie ook sport wil kijken, komt daar nog eens 5 euro per maand bovenop.

Het patroon is duidelijk: voor 15 euro koop je bij streamingdiensten doorgaans toegang tot precies één platform, in een matig tot goed kwaliteitsniveau. Bij gaming koop je voor hetzelfde bedrag toegang tot honderden titels tegelijk.

De optelsom die niemand maakt

Het echte probleem ontstaat niet bij één abonnement, maar bij de stapeling ervan. Een gemiddeld Nederlands huishouden met drie tot vier streamingdiensten betaalt in 2026 tussen de 45 en 70 euro per maand , oftewel tot ruim 800 euro per jaar. Dat is fors meer dan een compleet kabelpakket tien jaar geleden kostte, en de stijgingen gaan door: Spotify, Netflix, HBO Max en SkyShowtime verhoogden allemaal hun tarieven in het afgelopen jaar, vaak stilzwijgend aangeduid als "indexering".

Bij gaming is die stapeling minder snel een probleem, simpelweg omdat de meeste spelers zich beperken tot één platform: óf Xbox, óf PlayStation, óf een pc-abonnement. Wie eenmaal kiest voor Game Pass Ultimate of PS Plus Premium, heeft daarmee in de praktijk al toegang tot het grootste deel van zijn behoefte aan entertainment binnen die ene 15 tot 21 euro.

Verborgen kosten aan beide kanten

Toch is de vergelijking niet zo eenvoudig als ze lijkt. Streamingdiensten hebben het wachtwoorden delen vrijwel onmogelijk gemaakt: Netflix begon daarmee in 2023 , HBO Max en Disney+ volgden kort daarna. Wie toch met meerdere huisgenoten wil kijken, betaalt al snel een paar euro extra per "lid" boven op het hoofdabonnement.

Aan de gamingkant zit de verborgen kostenpost juist in de hardware: zonder console of een geschikte pc heb je aan een gameabonnement weinig. Bovendien geldt bij de goedkopere tiers van Game Pass en PS Plus dat de nieuwste releases vaak ontbreken of pas later beschikbaar komen, waardoor je alsnog naar de duurdere variant grijpt als je actuele titels wilt spelen.

Welke keuze past bij wie

Voor wie vooral series en films kijkt en dat met het hele huishouden doet, blijft één goed gekozen streamingdienst doorgaans de logische optie, mits je kritisch blijft op het aantal abonnementen dat je naast elkaar aanhoudt. Voor wie regelmatig speelt en al over een console of pc beschikt, leveren Game Pass Ultimate of PS Plus Extra aantoonbaar meer entertainmenturen op per euro dan een vergelijkbaar geprijsd streamingabonnement.

De kern van de zaak is dat 15 euro per maand in 2026 geen vanzelfsprekend bedrag meer is voor onbeperkt entertainment. Of die euro's nu naar games of naar streaming gaan: het loont om regelmatig te checken wat je daadwerkelijk gebruikt, en wat je stilzwijgend al die tijd hebt laten doorlopen.