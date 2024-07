'Italiaanse' judoka Polling had na hernia geen hoge verwachtingen

PARIJS (ANP) - Het verdriet bij judoka Kim Polling na haar nederlaag in de tweede ronde op de Olympische Spelen leverde heel even een traantje op. Maar, zo vertelde de voor Italië uitkomende Groningse, de grootste teleurstelling had ze in juni al verwerkt toen duidelijk werd dat ze opnieuw met een hernia kampte.

"Begin juni, of eigenlijk al op de WK in mei, kreeg ik last van mijn heup. We dachten aan een slijmbeursontsteking, maar het bleek een hele mooie hernia te zijn. Dat was eigenlijk de grootste teleurstelling. Omdat ik gewoon wist dat het echt een kutvoorbereiding zou worden", vertelde Polling na haar nederlaag op ippon tegen de Kroatische Barbara Matic. Dat is de nummer 1 van de wereld, van wie ze in het verleden vaak won.

Polling (33) stond als Italiaanse op de Spelen na haar overstap eerder dit jaar naar het land waar ze al jaren woont met haar Italiaanse echtgenoot, een oud-judoka, en dochter Aurora. Ze had in Nederland de concurrentiestrijd in de klasse tot 70 kilogram verloren van Sanne van Dijke en koos voor een omweg. Nadat de internationale federatie IJF al toestemming gaf, keurde het IOC haar deelname als Italiaanse in juni ook goed.