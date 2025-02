Tsitsipas maakt einde aan opmars Griekspoor in Dubai

DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor (28) heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van het toernooi in Dubai. De nummer 1 van Nederland was in de halve finale van het Dubai Duty Free Tennis Champion­ship in twee sets niet opgewassen tegen Stefanos Tsitsipas (26): 4-6 4-6. De Griekse nummer 11 van de wereld speelt de finale op zaterdag tegen de Canadees Féliz Auger-Aliassime.

Griekspoor was in Dubai aan zijn beste week van het seizoen bezig. Tijdens het zogenoemde ATP-500-toernooi versloeg de Haarlemmer achtereenvolgens de Rus Roman Safioellin, de Fransman Ugo Humbert en de Russische wereldtopper Daniil Medvedev. Griekspoor moest keer op keer hard vechten voor een overwinning in drie sets. Zo werkte de nummer 47 van de wereld in verschillende partijen matchpoints weg. Griekspoor kwam tegen Tsitsipas vooral fysiek te kort om nog een keer te stunten.