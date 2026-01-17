ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tsjechische tennisser Machac wint in Adelaide

Sport
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 8:47
anp170126053 1
ADELAIDE (ANP) - Tomas Machac heeft het tennistoernooi in het Australische Adelaide op zijn naam geschreven. De 25-jarige Tsjech won in de finale van de Fransman Ugo Humbert: 6-4 6-7 (2) 6-2.
Machac vierde zijn tweede toernooizege. Vorig jaar won hij het toernooi van Acapulco. De 27-jarige Humbert schakelde in de tweede ronde Tallon Griekspoor uit: 6-4 6-1. Hij greep naast zijn achtste toernooizege. De Canadees Félix Auger-Aliassime, de winnaar van vorig jaar, deed niet mee in Adelaide.
De Tsjech Jakub Mensik won het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Hij klopte de Argentijn Sebastián Báez in de eindstrijd: 6-3 7-6 (7). Mensik won vorig jaar het toernooi van Miami na een verrassende zege op Novak Djokovic.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

ANP-522138925

Wijze lessen over de liefde van Adriaan van Dis: "De liefde bedekt, de liefde begrijpt"

ANP-539805810 (1)

Waarom sommige tachtigers scherper zijn dan veel vijftigers

ANP-543119092 (1)

Een goede relatie zit in deze vijf simpele gewoontes

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

koennen-sich-alles-sagen

Heeft een vrouw echt een beste vriendin nodig?

Loading