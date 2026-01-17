Tsjechische tennisser Machac wint in Adelaide

ADELAIDE (ANP) - Tomas Machac heeft het tennistoernooi in het Australische Adelaide op zijn naam geschreven. De 25-jarige Tsjech won in de finale van de Fransman Ugo Humbert: 6-4 6-7 (2) 6-2.

Machac vierde zijn tweede toernooizege. Vorig jaar won hij het toernooi van Acapulco. De 27-jarige Humbert schakelde in de tweede ronde Tallon Griekspoor uit: 6-4 6-1. Hij greep naast zijn achtste toernooizege. De Canadees Félix Auger-Aliassime, de winnaar van vorig jaar, deed niet mee in Adelaide.

De Tsjech Jakub Mensik won het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Hij klopte de Argentijn Sebastián Báez in de eindstrijd: 6-3 7-6 (7). Mensik won vorig jaar het toernooi van Miami na een verrassende zege op Novak Djokovic.