KLM vliegt rond Winterspelen met grotere vliegtuigen naar Milaan

SCHIPHOL (ANP) - KLM zet rond de Winterspelen in Milaan en Cortina grotere vliegtuigen in omdat meer mensen naar Milaan willen vliegen dan gebruikelijk voor februari. Door de extra ruime toestellen zijn er zo'n 2600 stoelen meer beschikbaar en kan KLM meer vliegtickets verkopen.

De luchtvaartmaatschappij ziet dat er meer boekingen naar de gaststad van de Winterspelen zijn dan normaal voor deze tijd van het jaar. Hierdoor gaan de prijzen van de vliegtickets omhoog. "In de luchtvaart wordt gebruikgemaakt van zogenoemde 'dynamic pricing', waarbij de prijs van een stoel afhankelijk is van de vraag enerzijds en beschikbare stoelen anderzijds", legt een woordvoerster uit. "Bij grote evenementen is er typisch sprake van veel vraag in een specifieke korte periode, terwijl het aanbod niet in dezelfde mate stijgt als de vraag."

KLM heeft besloten geen extra vluchten in te zetten. Door het vliegen met grotere toestellen zegt de maatschappij de capaciteit met 12 procent te verhogen.

Ook easyJet ziet een toename in de vraag naar vliegtickets naar Milaan, maar zegt dat de prijzen nog niet hard zijn gestegen. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot vier keer per dag van Schiphol naar de Milanese luchthavens Malpensa en Linate.