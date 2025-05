Turners Schmidt en Visser negende in eerste mixed-teamfinale EK

LEIPZIG (ANP) - Turner Casimir Schmidt en turnster Naomi Visser zijn bij de EK negende geworden in de allereerste mixed teamfinale. Timo Eder en Karina Schönmaier uit Duitsland grepen het goud.

Visser en Schmidt strandden in de eerste ronde, waarin Visser startte op sprong (12,866) en Schmidt aan brug (12,900). Met hun gezamenlijke score van 25,766 kwamen ze 0,266 tekort voor de tweede ronde.

In de mixed-teamfinale, waarin de zestien best scorende duo's uit de kwalificatie in actie kwamen, werd gewerkt met directe uitschakeling. In de eerste ronde kwamen alle teams in actie, waarna de beste acht koppels doorstroomden naar de tweede ronde. Daarin startten alle teams weer op nul. Zo werd uiteindelijk toegewerkt naar de derde ronde oftewel de 'eindstrijd' met de beste vier teams. Per ronde werd op één toestel geturnd (vloer, brug of rek voor de mannen en sprong, balk of vloer voor de vrouwen).

Visser en Schmidt hadden zich via de kwalificaties ook als negende geplaatst voor de finale.