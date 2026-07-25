Turnster Sanne Wevers (34) denkt dat WK 'laatste kunstje' wordt

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) verwacht dat de wereldkampioenschappen in Rotterdam in oktober dit jaar het slotstuk van haar loopbaan zullen worden.

"Het wordt sowieso mijn laatste WK, denk ik", zei Wevers. "Al vind ik het moeilijk om het nu echt heel beladen te maken. Zo van: daarna is het echt 'boem, morgen bestaat het niet meer'. Maar hoe ik het nu voel, wordt het WK wel mijn laatste kunstje, ja."

"Ik leef wel met de flexibiliteit dat ik terug mag komen op mijn keuzes", vervolgde Wevers. "Maar zoals het nu voelt, wordt het WK in Rotterdam mijn laatste."

Comeback

Dat zei de olympisch balkkampioene van 2016 zaterdag na de tweede kwalificatie voor de EK in Zagreb. Dat toernooi hoopt Wevers te gebruiken als tussenstop op weg naar de WK.

Wevers kondigde in april haar comeback aan. "Toen ik begon, wilde ik alleen voor het WK gaan", zei Wevers. "Maar het ging sneller dan verwacht. Dan maak je een overweging: kan dit soort wedstrijden helpen richting zo'n WK? Dat denk ik wel."

'Aanloopje'

Het besluit om tóch ook voor de EK te gaan, nam Wevers naar eigen zeggen "echt heel laat". "Pas anderhalve week voor het NK besloot ik het NK te doen", zei Wevers over de nationale titelstrijd van eind juni. "Dat NK was de voordeur richting dit EK-traject. Soms is het gek in zo'n trainingsproces. Veel dingen staan ook bij mij wel op de harde schijf, maar op het moment dat het echt bij elkaar moet komen, heeft dat toch wel een aanloopje nodig. Richting zo'n wedstrijd versnelt dat ineens."

Wevers voldeed tijdens de tweede kwalificatie op het toestel balk met een score van 13,767 aan de gestelde richtscore van 13,600. Aan brug behaalde Wevers 13,667 punten.

De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden plaats van 13 tot en met 16 augustus in de Kroatische hoofdstad Zagreb. De ploeg wordt op 30 juli bekend.