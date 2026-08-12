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Turnster Sanne Wevers bij EK in actie op brug en balk

Sport
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 10:55
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ZAGREB (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) komt tijdens de kwalificatiewedstrijd bij de EK turnen in Zagreb in actie op de toestellen brug en balk. Dat blijkt uit de opstelling van de Nederlandse vrouwenploeg.
Nederlands meerkampkampioene Naomi Visser turnt een volledige meerkamp. Datzelfde geldt voor Floor Slooff. Debutante Vera Ubbink (15) turnt drie toestellen: vloer, sprong en balk. Sanna Veerman komt eveneens op drie toestellen in actie en turnt op vloer, sprong en brug.
De Europese kampioenschappen voor vrouwen beginnen op donderdag 13 augustus met de kwalificaties en gelijktijdig de strijd om de meerkampmedailles. De beste acht landenteams plaatsen zich voor de teamfinale van zondag. De beste acht turnsters per toestel stromen door naar de toestelfinales van zaterdag.
Het toernooi van de mannen is een week later (19-23 augustus), ook in Zagreb.
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