Tropische nacht? Deze 5 fouten maakt bijna iedereen — en nummer 3 maakt je slaapkamer juist warmer

Een nacht waarin het kwik niet onder de 20 graden zakt, was in Nederland lang een curiositeit. Nu is het een vast onderdeel van de zomer geworden — en met de goede bedoelingen van slapeloze bewoners gaat het geregeld mis. Vijf fouten die je nachtrust kosten.

Fout 1: overdag lekker luchten

De hardnekkigste misvatting: ramen open voor frisse lucht als de zon op zijn hoogst staat. Je haalt daarmee precies binnen wat je buiten wilde houden. In een woning die overdag dichtblijft en 's nachts wordt gespuid, blijft de maximumtemperatuur meetbaar lager dan in een huis dat de hele dag openstaat; ramen die 's ochtends en overdag opengaan, verslechteren het binnenklimaat juist. Wachten tot het buiten koeler is dan binnen is dus geen slappe hitte-etiquette, maar het hele punt.

Wie overdag ventileert voor de frisse lucht, importeert vooral warmte

Fout 2: alleen de gordijnen dichttrekken

Gordijnen aan de binnenkant houden het licht tegen, maar de warmte zit dan al in de kamer. Zonwering werkt alleen echt aan de buitenkant van het glas: een screen, luifel of rolluik. Wie die niet heeft, komt met dichte lamellen of een licht laken vóór het raam een heel eind.

Fout 3: de ventilator de hele avond in een dichte kamer

Hier gaat het echt averechts. Een ventilator koelt de lucht in een kamer niet; hij verplaatst hem. In een gesloten ruimte voegt de elektromotor bovendien een beetje warmte toe, waardoor de temperatuur eerder een fractie oploopt dan daalt. De winst zit uitsluitend in de luchtstroom langs je huid, waardoor zweet sneller verdampt.

Slimmer: zet het apparaat in de raamopening of deuropening en laat hem de warme lucht naar buiten blazen, zodat koelere nachtlucht via een ander raam naar binnen wordt getrokken. En zet hem uit als je de kamer verlaat.

Een ventilator koelt geen kamer af — hij koelt alleen de mens die ervoor zit

Fout 4: ijskoud douchen voor het slapen

Voelt hemels, werkt tegen je. Koud water laat de bloedvaten in de huid samentrekken, waardoor je de warmte uit je kern juist minder goed kwijtraakt en na de douche snel opwarmt. Lauwwarm douchen doet het omgekeerde: de vaten zetten uit en je kerntemperatuur zakt na de douche — precies de daling die inslapen mogelijk maakt. Een koel washandje in de nek of op de polsen helpt aanvullend.

Fout 5: het koude biertje als slaapmutsje

Alcohol laat je sneller wegzakken en verstoort daarna de tweede helft van de nacht: lichter slapen, vaker wakker. Datzelfde geldt voor een zware maaltijd of een late training: allebei jagen ze je kerntemperatuur uren later nog omhoog. Verplaats het diner en het rondje hardlopen naar de vroege avond, en drink verspreid over de dag water in plaats van een halve liter net voor het slapen.

Hoe uitzonderlijk is een tropische nacht nog?

Een tropische nacht is een nacht waarin de temperatuur niet onder de 20 graden komt. Sinds 1901 zijn er in Nederland 155 geteld: 64 in de vorige eeuw, gemiddeld 6,4 per tien jaar. Deze eeuw staat de teller al op 91, gemiddeld 36 per tien jaar — bijna zes keer zo veel. Aan de kust komen ze het vaakst voor, omdat de zee de nachtelijke afkoeling dempt.

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