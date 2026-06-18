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Turnster Sanne Wevers weer opgenomen in Oranjeselectie

Sport
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 12:01
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ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) is weer opgenomen in de Oranjeselectie. Dat meldt turnbond KNGU.
Wevers werd volgens een woordvoerder van de bond toegevoegd aan Oranje op basis van een 'intern testmoment' waarin haar niveau werd beoordeeld. Met haar plek in de selectie is Wevers automatisch ook geplaatst voor het NK van 27 en 28 juni. Hoewel ze vooralsnog op de deelnemerslijst voor de Nederlandse titelstrijd staat, is het nog onbekend of ze daar daadwerkelijk in actie komt.
De olympisch balkkampioene van 2016 kondigde in april dit jaar haar comeback al aan en gaf aan zich te richten op de wereldkampioenschappen in eigen land, oktober dit jaar in Rotterdam.
Wevers turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer. In de Franse hoofdstad turnde ze met een elleboogblessure die ze tien dagen voor het toernooi had opgelopen. Ze slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de balkfinale. De revalidatie duurde negen maanden.
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