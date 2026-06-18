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NAVO wil kernarsenaal moderniseren

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 11:46
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BRUSSEL (ANP) - De NAVO moet haar kernwapens bij de tijd brengen, hebben de lidstaten afgesproken. Ook de planning en coördinatie moeten worden versterkt, staat in een verklaring van het nucleaire overlegorgaan van de alliantie.
De verklaring van de zogeheten Nuclear Planning Group is de eerste in bijna twintig jaar. De regelmatige vergaderingen van de NAVO-landen - minus bondgenoot Frankrijk, dat zijn kernarsenaal buiten de NAVO houdt - over de nucleaire verdediging van het bondgenootschap gaan meestal stilletjes voorbij.
"De nucleaire strijdkrachten van de alliantie blijven de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten", stellen de 31 defensieministers van de NPG, onder wie de Nederlandse. De NAVO leunt vooral op de Amerikaanse kernwapens, die ook in Nederland en vijf andere Europese landen worden bewaard. De Verenigde Staten zijn al langer bezig hun arsenaal te moderniseren.
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