Turnsters Geurts en Volleman ontbreken bij tweede EK-kwalificatie

ROTTERDAM (ANP) - Turnsters Elze Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdagmiddag plaatsvindt. Geurts en Volleman, die vorig jaar beiden tot de EK-ploeg behoorden, hebben besloten zich te richten op het traject richting de WK in Rotterdam in oktober dit jaar.

Beide turnsters deden eerder deze maand nog wel mee aan de eerste kwalificatiewedstrijd, maar kwamen niet in de buurt van de gestelde richtscores voor de EK. "Soms is een stapje terugzetten de enige manier om weer vooruit te komen", schreef Volleman eerder deze week op Instagram.

Bij de mannen besloot Casimir Schmidt eerder al om de EK-kwalificaties over te slaan. Schmidt kampt met een schouderblessure.

De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden plaats van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb, Kroatië. Het toernooi van de mannen is een week later (19-23 augustus) op dezelfde locatie.