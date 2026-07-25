ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turnsters Geurts en Volleman ontbreken bij tweede EK-kwalificatie

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 15:27
anp250726083 1
ROTTERDAM (ANP) - Turnsters Elze Geurts en Tisha Volleman hebben zich afgemeld voor de tweede en laatste EK-kwalificatiewedstrijd die zaterdagmiddag plaatsvindt. Geurts en Volleman, die vorig jaar beiden tot de EK-ploeg behoorden, hebben besloten zich te richten op het traject richting de WK in Rotterdam in oktober dit jaar.
Beide turnsters deden eerder deze maand nog wel mee aan de eerste kwalificatiewedstrijd, maar kwamen niet in de buurt van de gestelde richtscores voor de EK. "Soms is een stapje terugzetten de enige manier om weer vooruit te komen", schreef Volleman eerder deze week op Instagram.
Bij de mannen besloot Casimir Schmidt eerder al om de EK-kwalificaties over te slaan. Schmidt kampt met een schouderblessure.
De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden plaats van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb, Kroatië. Het toernooi van de mannen is een week later (19-23 augustus) op dezelfde locatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2757792973

Nieuwe regels voor contant geld in 2026: dit mag je maximaal storten en opnemen zonder controle

shutterstock_224634748

Wat je alleen van je moeder erft – en wat onmiskenbaar van je vader komt

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

184318463_m

Deze vijf pijlers maken mensen gelukkig, ontdekten wetenschappers

generated-image

Je eet misschien niet meer dan vroeger, maar toch groeit je buik: dit is waarom

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

Loading