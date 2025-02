De truc met de parkeerschijf

Ben je langer dan verwacht aan het shoppen of in de horeca te vinden? Je denkt misschien slim te zijn door terug te lopen naar de auto en de parkeerschijf vooruit te draaien, maar dit is verboden. Als je op heterdaad wordt betrapt, krijg je een vette boete. Deze truc mag wél.

“Ik ga vaak naar een winkelcentrum waar je op het parkeerterrein met gebruik van een parkeerschijf maximaal twee uur mag staan. Als ik het binnen die tijd niet red, mag ik dan even teruglopen naar mijn auto om de schijf op een nieuwe tijd te zetten?”, vraagt AD-lezer C.J. Hilhorst zich af.

120 euro boete

“Nee, dat mag niet”, weet auto-expert Niek Schenk. “Als je wordt betrapt kun je een bekeuring voor foutparkeren krijgen en die bedraagt 120 euro. In de ‘blauwe zone’, herkenbaar aan de blauwe lijnen die de parkeervakken aangeven of een blauwe lijn langs de stoeprand, moet je de parkeerschijf op de juiste manier gebruiken. Hij dient bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar achter de voorruit te worden geplaatst, zodat handhavers hem gemakkelijk kunnen aflezen.”

“De parkeerschijf stel je in op het moment van aankomst. Daarbij mag je het tijdstip naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. Je kunt op die manier dus legaal bijvoorbeeld 20 minuten extra parkeertijd winnen. Maar tussendoor het tijdstip op de parkeerschijf veranderen mag echt niet. Heb je meer tijd nodig, start de auto dan, rij een rondje en zet hem in een ander parkeervak. Dat is wel toegestaan.”

Digitale versie

“Verder moet een parkeerschijf aan enkele wettelijke eisen voldoen. Hij moet duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond tonen (bijvoorbeeld zwart op wit). Naast de papieren exemplaren bestaan ook parkeerschijven die de aankomsttijd digitaal in een display weergeven. Ook die zijn in Nederland toegestaan. Dit in tegenstelling tot een mechanische parkeerschijf met ingebouwde klok die het tijdstip van aankomst automatisch kan verschuiven. Die is in Nederland verboden.”

“Nog een tip tot slot: je mag de Nederlandse parkeerschijf in heel de Europese Unie gebruiken, zolang hij maar in een auto met Nederlands kenteken ligt”, besluit Schenk.

Bron: AD