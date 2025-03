Tweede ritzege levert Roglic eindoverwinning op in Catalonië

BARCELONA (ANP) - Primoz Roglic heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveense wielrenner van Red Bull - Bora-hansgrohe soleerde in de zevende en laatste etappe in de straten van Barcelona naar zijn tweede ritzege. Het was meer dan voldoende om de Spanjaard Juan Ayuso de leiderstrui af te nemen. De kopman van UAE Team Emirates was de slotetappe begonnen met een seconde voorsprong op Roglic.

In de laatste etappe moest zes keer de olympische berg Montjuïc worden beklommen. Kort voor de voorlaatste doorkomst was Roglic (35) ten aanval getrokken. Achter hem werd de Belg Laurens De Plus tweede, net voor zijn landgenoot Lennert van Eetvelt.

Roglic won de Ronde van Catalonië in 2023 ook al, vorig jaar ging de eindzege naar zijn landgenoot Tadej Pogacar.