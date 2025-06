Tweevoudig olympisch kampioen Metsemakers stopt als roeier

AMSTELVEEN (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioen Koen Metsemakers beëindigt zijn roeicarrière. De 33-jarige sporter kiest voor een maatschappelijke loopbaan in de zorg.

Metsemakers veroverde vier jaar geleden in Tokio de gouden medaille met de dubbelvier. Hij prolongeerde de olympische titel vorig jaar in Parijs met Lennart van Lierop, Finn Florijn en Tone Wieten.

Naast zijn prestaties op de Olympische Spelen werd Metsemakers ook twee keer wereldkampioen en pakte hij een keer goud op een EK. "Ik ben trots op wat we hebben bereikt, en nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk", zei Metsemakers via de roeibond.