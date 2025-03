Tweevoudig winnaar Alcaraz opnieuw naar halve finale Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Carlos Alcaraz heeft in zijn jacht op zijn derde titel op rij op het tennistoernooi van Indian Wells de halve finales bereikt. De Spaanse nummer 2 van de plaatsingslijst was met 6-3 7-6 (4) te sterk voor de Argentijn Francisco Cerúndolo, de mondiale nummer 26.

De 21-jarige Alcaraz had genoeg aan een break in de achtste game om de eerste set te winnen. Cerúndolo, die in de derde ronde Botic van de Zandschulp had uitgeschakeld, nam in de tweede set een 4-1-voorsprong. Alcaraz kwam weer langszij en won eenvoudig de tiebreak.

De nummer 3 van de wereld treft in de halve eindstrijd Jack Draper. De Brit won met 6-4 7-5 van de Amerikaan Ben Shelton. Alcaraz hoopt de derde tennisser te worden met drie eindzeges op rij op Indian Wells, na Roger Federer (2004, 2005, 2006) en Novak Djokovic (2014, 2015, 2016).