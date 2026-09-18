UEFA en CONCACAF eisen onderzoek naar reserves FIFA

NYON (ANP) - UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van wereldvoetbalbond FIFA. Ook doen ze een voorstel om in de periode van 2027 tot en met 2030 minstens 10 miljoen dollar (ruim 8,7 miljoen euro) beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze vrijdag in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Het voorstel zou neerkomen op een totaalbedrag van ongeveer 2,1 miljard dollar. Dit bedrag zou bovenop de financiering komen die al is toegezegd in het kader van het 'FIFA Forward'-programma, stellen de bestuurders van de Europese en Noord-Amerikaanse voetbalbond.

Čeferin en Montagliani trekken in twijfel of het veelbesproken investeringsplan van Infantino nodig was om de financiering voor de nationale voetbalbonden te verhogen. Volgens de UEFA en de CONCACAF stevent de FIFA af op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Na veel kritiek besloot de FIFA het plan op 1 augustus in te trekken.